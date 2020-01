Disney prepara filme de hermana de Blancanieves

Disney prepara una película centrada en el personaje de Rosa Roja, la hermana de Blancanieves, basada en una idea del guionista Evan Daugherty, responsable de los dos últimos largometrajes inspirados en el cuento clásico recopilado por los hermanos Grimm.



Rosa Roja es un personaje que aparece en uno de los cuentos versionados por los Grimm, aunque no en el más conocido, que es "Blancanieves y los siete enanitos", según precisa en su web The Hollywood Reporter.



Disney ha seleccionado ya el proyecto, idea de Daugherty, que ya trabaja en una nueva versión del primer guión realizado por Justin Merz.

Daugherty quiere acercar la película a la historia más conocida de Blancanieves, haciendo que Rosa Roja juegue un papel clave en averiguar cómo devolver a la vida a su hermana después de que ésta muerda la manzana envenenada.



Será la tercera ocasión en que Daugherty se acerque al personaje de Blancanieves tras realizar el guión de "Snow White and the Huntsman" ("Blancanieves y la leyenda del cazador", 2012) y colaborar en el de "The Huntsman: Winter"s War" ("Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo", 2016), que se estrena la próxima semana.



Con este proyecto, Disney continúa en su línea de hacer nuevas versiones de sus grandes clásicos o películas derivadas de ellas.



Antes de embarcarse en las historias de Blancanieves, en 2010 estrenó "Alice in Wonderlan" ("Alicia en el país de las maravillas", 2010), una modernización del clásico, que ya tiene a punto de estrenar una secuela, "Alice Through the Looking Glass" ("Alicia a través del espejo", 2016).



"Oz the Great and Powerful" ("Oz, un mundo de fantasía") fue la nueva versión de la historia de "The Wizard of Oz" ("El mago de Oz", 1936), estrenada en 2013.



En dos semanas llegará a las pantallas "The Jungle Book" ("El libro de la selva") , inspirada en uno de sus grandes clásicos animados, y tiene en preparación "Genies", una precuela de "Aladdin" (1992).

