Exfuncionarios de Revilla son conminados a devolver $us 250.000

El Alcalde interino de La Paz, Omar Rocha, pidió el sábado a ocho exfuncionarios de la gestión de Luis Revilla que devuelvan 250.000 dólares, que cobraron por viáticos y pasajes a China.



"Los señores que han hecho esto tienen que devolver esa plata, no es de ellos, es de los ciudadanos, porque esto es grave, 250 mil dólares son aproximadamente 2,5 millones de bolivianos. Con esa cantidad podíamos hacer tres avenidas", explicó Rocha, citado en un boletín institucional.



Recordó que existen normas que regulan los viáticos reglas que, a su juicio, "no se cumplieron a cabalidad".



"Son ocho exfuncionarios que se habrían gastado en viajes a China durante la gestión 2013 en el marco de la primera fase del proyecto de buses PumaKatari", refirió.



Rocha anticipó que ese caso se pondrá a conocimiento del Concejo Municipal, de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía.



"Yo estoy pidiendo al Concejo Municipal el día de mañana que fiscalicen, voy a mandar esta información a todos los controles sociales, voy a mandar a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía, a todos los candidatos para que se pronuncien. No puede ser que una persona haya cobrado en un viaje 40 mil dólares de viático, es inaudito", cuestionó.