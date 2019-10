Padre Mateo y Gobierno encienden debate sobre el presupuesto para salud

Unas 300 personas marcharon por céntricas calles de La Paz, este miércoles a la noche, para exigir que el Gobierno aumente al 10% el presupuesto destinado a la salud. La movilización estuvo encabezada por el promotor de esta causa, el padre Mateo Bautista, de Santa Cruz.



La marcha en La Paz se produjo en medio de una respuesta del Ministerio de Salud a este pedido, asegurando que en la actualidad se destina incluso más del 11% al área de salud.



"¿Si tuviéramos un 11% del presupuesto, creen que la salud estaría así?", cuestionó el padre Mateo durante la marcha.



Además recordó que actualmente en en el país hay departamentos que no tienen un hospital de tercer nivel y solo existe un hospital oncológico en todo el territorio nacional.



"Cada 8 horas muere en Bolivia una mujer por cáncer de cuello uterino; no se hacen trasplantes de médula ósea; mueren, por 1.000 niños nacidos vivos, 42", dijo el sacerdote a EL DEBER.



Este jueves se cumple un mes desde que la movilización por el 10% envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, para lograr el incremento del presupuesto, que aún espera su tratamiento legislativo.



Ministerio dice que se otorga el 11,5%



La ministra de Salud, Ariana Campero, aseguró este viernes que el presupuesto asignado para salud llega al 11,5% y lamentó que instancias no gubernamentales, en referencia a los activistas encabezados por el padre Mateo, estén solicitando la reducción de este presupuesto al 10%.



"El Estado Plurinacional destina el 11,5% del presupuesto general al sector salud, esto significa 14.974 millones de bolivianos, de los que el nivel central destina el 72%; mientras que los niveles departamentales, el 9%, y los municipales, el 19%. Por ello, es lamentable que algunas instancias pidan la reducción del presupuesto a salud en un 10%", dijo la autoridad, mediante una nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Salud.



Más contradicciones



No obstante, las cifras difundidas por el ministerio de Economía no reflejan el porcentaje brindado por la ministra de Salud.



La inversión pública en el sector “Salud y Seguridad Social” (que incluye, por ejemplo, a los bonos sociales) en 2014 fue de 183 millones de dólares (1.281 millones de bolivianos), lo que significó un 4,04% del Presupuesto General del Estado (PGE), que se completó en 4.519 millones de dólares



Sin embargo, ese porcentaje se incrementó en el Proyecto del PGE para 2015, dado que se presupuestaron 471 millones de dólares (casi 3.297 millones de bolivianos) para “Salud y Seguridad Social”, que significan el 7,62% sobre el presupuesto total (de 6.179 millones de dólares)



Esta información fue brindada en noviembre de 2014 por el viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) del ministerio de Economía y Finanzas, elaborada en base al PGE 2014 y el Proyecto de PGE para 2015.

Cientos de personas marcharon este miércoles en La Paz exigiendo que el presupuesto de la salud aumente en un 10%. Foto: Jesús Alanoca