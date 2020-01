Las mejores firmas para trabajar darán sus tips

¿Por qué algunos ejecutivos buscan trabajo en algunas empresas y no en otras? ¿qué es lo que las hace atractivas? ¿el sueldo? ¿el clima organizacional? ¿o son sus posibilidades de crecer profesionalmente?



Esas y otras preguntas serán respondidas durante la conferencia internacional "Las mejores empresas para trabajar comparten sus prácticas de éxito" a realizarse el próximo 6 de mayo, en los ambiente de la UPSA.



En dicha actividad, los estrategas de al menos cinco empresas multinacionales como DHL, Banco Santander Río, Belcorp, Monsanto, entre otras, que fueron galardonadas en el Great Place to Work en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, compartirán con los asistentes sus experiencias exitosas que promueven una buena cultura organizacional en una compañía.



"En estos momentos difíciles para las organizaciones debemos ser creativos para adaptar algunas prácticas que han dado excelentes resultados en otras empresas. Hacer un alto para mirar hacia adentro de la organización, valorar el personal y diseñar estrategias", aseguró Aldana Fernández, directora de Great Place to Work en Bolivia.



Este evento estará dirigido a gerentes, ejecutivos y líderes relacionados con la gestión de personas que buscan descubrir nuevas prácticas creativas. En 2015, las empresas Belcorp, Tigo y Mainter fueron premiadas como las mejores empresas para trabajar en Bolivia.



En el suplemento de Economía y Negocios, Dinero del diario EL DEBER, se publicará un reportaje completo sobre este tema el martes 10 de mayo.