Un hotel con dormitorio al aire libre causa sensación en Suiza

Sin paredes, techo, cuarto de baño, sólo una cama doble cómoda, un edredón y dos lámparas. Todo al aire libre. Esa es la nueva propuesta de los artistas conceptuales Frank y Patrik Riklin que nombraron su emprendimiento Null Stern Hotel, que traducido del alemán significa Hotel cero estrellas.



El lugar elegido es una región rural de Suiza llamada Safiental,a 170 km de Lucerna y cuenta con el servicio de un mayordomo que recibe a los huéspedes con una bebida y por la mañana les ofrece un café con una cesta de pan.



Todo es austero en el lugar. No hay servicios adicionales y si se quiere ir al baño "Se puede hacer uso de la naturaleza alrededor", sugieren los hermanos Riklin. Pero para aquellos a los que esta idea no les convence, hay un baño a 10 minutos del lugar.



El costo diario de vivir esta experiencia es de $us 830 y las reservas deben hacerse directamente con la oficina de turismo de Safiental, donde ya han recibido muchos pedidos de reservas desde el lanzamiento de esta propuesta el pasado 2 de julio.



Este es el segundo emprendimiento de los hermanos Riklin, que en 2010 crearon una habitación dentro de un búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad suiza de Teufen.