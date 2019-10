El conservador Turnbull gana en Australia

La coalición Liberal-Nacional del primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, gobernará con mayoría absoluta los próximos tres años, tras conseguir hoy 76 de los 150 escaños de la Cámara Baja, cifra que le concede la mayoría absoluta.



"La Coalición ha ganado los escaños de Flynn y Capricornia, con lo que obtiene los 76 asientos que necesitaba para gobernar", informó el canal de televisión ABC.



Las cuentas de este medio aún no han sido corroboradas por la Comisión Electoral Australiana, que otorga a los conservadores 75 asientos con el escrutinio de los votos que emitieron los australianos en las elecciones generales del 2 de julio.



No obstante, tanto el liberal Turnbull como Bill Shorten, el líder del Partido Laborista, confirmaron el domingo en actos separados que el primero ha ganado en las urnas y que el segundo permanecerá en la oposición.



"Está claro que Turnbull y su coalición formarán gobierno. He hablado con Turnbull para felicitarle y desearle lo mejor", indicó Shorten ayer en una rueda de prensa desde Melbourne.



El primer ministro, uno de los políticos con las mayores fortunas de Australia y defensor del republicanismo, la lucha contra el cambio climático y la innovación, no tendrá una legislatura fácil con un Senado hostil pese a la mayoría absoluta.