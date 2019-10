Proyectan ley para dar uso a las aguas del Silala

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, presentó el proyecto de ley para el "uso y aprovechamiento de las aguas del manantial Silala". La iniciativa fue remitida ante la presidencia de la Cámara Baja.



La norma busca "declarar de interés nacional el uso, aprovechamiento y disponibilidad de las aguas del manantial Silala, para el desarrollo integral del Sodoeste de Potosí, que comprende las provincias Sud Lípez, Nor Lípez, Enrique Valdivieso, Antonio Quijarro y Daniel Campos".



También prevé que se "prohíba" la concesión del líquido elemento, debido a que en en 1908 la entonces Prefectura de esa región otorgó derechos a la Compañía The Antofagasta (Chile) & Bolivia Railway Company Ltd (FCAB).



Promueve además un estudio técnico para el aprovechamiento de otros afluentes, tal el caso del Lauca, Mauri, Caquena, Desaguadero y Laura, que deben estar destinados a "el desarrollo del pueblo boliviano, con prioridad en el riego, seguridad alimentaria y servicios básicos".



En la víspera un grupo de alrededor de 20 legisladores bolivianos sesionó en pleno Silala, con el fin de reivindicar la soberanía. Se espera que el próximo 15 de julio una comisión chilena, encabezada por el Canciller Heraldo Muñoz, haga lo propio del otro lado de la frontera.



Esta jornada se conoció que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya fijó hasta el 3 de julio el plazo para que Chile presente su memoria en la demanda por las aguas; Bolivia deberá hacerlo hasta la misma fecha en 2018.



