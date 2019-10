Lamborghini entra en la competencia de celulares

Para el consumidor que quiere un teléfono inteligente que impresione, la marca Lamborghini se lo brinda, por nada menos que 6.000 dólares, que por supuesto, incluyen el costo del envío.



Tonino Lamborghini Mobile anunció el lunes el lanzamiento mundial de aparato en acero inoxidable y cuero, antes de la apertura de la feria de aparatos electrónicos de Las Vegas (Nevada, oeste de EEUU).



A pesar de la incertidumbre que pesa sobre la economía mundial, y la caída de los precios de los celulares, el fabricante italiano señala que podría no colmar la demanda.



"El lujo no es una necesidad pero es una manera de sobresalir", dijo Bob Hatefi, director ejecutivo de Lamborghini Mobile, empresa iniciada por el hijo del famoso diseñador Ferruccio Lamborghini, pero no relacionada con Lamborghini automóviles, ahora producidos por una división del fabricante alemán Volkswagen.