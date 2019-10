2 muertos en el choque y el incendio en Chapare

Al menos dos personas murieron al estrellarse el vehículo en el que viajaban contra un oleoducto en la región cochabambina de Chapare, informaron hoy fuentes policiales.



El siniestro tuvo lugar la noche de este sábado en la carretera entre los municipios de Chimoré y Villa Tunari, cuando una camioneta chocó contra el oleoducto Carrasco-Cochabamba, lo que provocó un incendio que ya ha sido controlado, según la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



La Policía encontró dentro del vehículo accidentado los restos calcinados de al menos dos personas, aunque no se descarta que pudiera haber una tercera víctima, dijo a la radio estatal el comandante regional de Tránsito en el trópico de Cochabamba, Daniel Mérida.



La colisión provocó daños en el oleoducto y una fuga de combustible que quedó aislada y controlada en las horas siguientes al accidente, indicó YPFB en un comunicado.



La petrolera aseguró que lo ocurrido "no afectará al normal y continuo abastecimiento de combustibles", y se estima que hasta las 22:00 de este domingo se repondrá la operación del oleoducto afectado.



Personal especializado para atender este tipo de situaciones trabajan en la región. "El hecho no provocó daños al medio ambiente ni a viviendas cercanas al lugar del accidente", añadió YPFB.

El accidente



A las 20:45 de la noche del sábado 28 de noviembre, un vehículo que circulaba en la carretera Chimoré – Villa Tunari impactó al oleoducto Carrasco-Cochabamba (Km 87), cercano a la localidad Shinahota, Trópico de Cochabamba, causando pérdida de producto y provocando un incendio.



De inmediato, Sala de Control de YPFB Transporte, subsidiaria de YPFB Corporación, procedió a detener la operación de bombeo. La empresa declaró situación de crisis y movilizó todas las cuadrillas disponibles y personal operativo. A las 22:20, el sistema fue completamente aislado.

