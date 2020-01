Su discapacidad no le impide mostrar su talento

El programa estadounidense America's Got Talent fue testigo de un espectáculo poco común en sus escenarios. La cantante de jazz y compisitora Mandy Harvey, estremeció al jurado y al público con una presentación que, además de aplausos, puso a la gente de pie y arrancó algunas lágrimas.

Lo particular en esta artista, cuya presentación ha sido vista por más de 50 millones de usuarios en la red, es que a los 18 años, por un desorden genético, quedó sorda, por lo que abandonó sus estudios en educación de música vocal.

Sin embargo, esto duró poco y no fue un impedimento para luchar por sus sueños. La noche del martes, diez años después, la cantante su subió al escenario del famoso programa de televisión. "Quiero hacer más con mi vida que darme por vencida" expresó la joven de 29 años.

Harvey, explicó al jurado que memorizando, observando los movimientos de músculos y sintiendo las vibraciones de la música, cumplió el deseo de seguir sus metas. Se quitó los zapatos y a los pocos segundos de interpretar un tema propio denomidado ‘Try’, emocionó a los presentes.

El jurado otorgó a la joven el ‘Golden Buzzer’, insignia que la clasifica automáticamente a la fases finales del concurso. "Esa fue una de las cosas más asombrosas que he visto y oído" exclamó Simon Cowell, uno de los jurados.

En 2009 lanzó su álbum autoproducido 'Smile' con opiniones favorables de críticos de jazz. En noviembre de 2014 presentó su álbum "All of Me". Un verdadero ejemplo de superación personal.