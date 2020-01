Mujeres Creando acusa de 3 delitos a Corimexo

La organización Mujeres Creando interpuso este lunes una demanda penal en contra la empresa de muebles Corimexo, por haber incurrido en violencia mediática y simbólica contra la mujer, luego de haber utilizado, nuevamente, la imagen de una mujer desnuda en un spot.



"(Estamos) presentando la demanda penal en contra de Corimexo y su publicista, por violencia mediática y simbólica contra las mujeres, tipificado en la Ley 348", confirmó mediante su cuenta de Twitter.,

Presentando la demanda penal en contra d Corimexo y su publicista x violencia mediática,simbólica contra las mujeres pic.twitter.com/NpdSWsl0UK— Mujeres Creando (@MUJERESCREANDO) 19 de septiembre de 2016 n

La abogada de esta organización, Arleti Tordoya, dijo a EL DEBER que la demanda demanda penal contra el gerente general de esa empresa, Jorge Cwirco, y de su publicista, Miguel Chávez, por el reciente material publicitario de esa empresa denominado "100% cuero", y protagonizado en esta oportunidad por la modelo, Stephanie Herela, fue presentada este lunes, a las 9:00, ante el Ministerio Público.



,

La jurista explicó, vía telefónica, que la misma acción fue realizada por sus compañeras en las ciudades de La Paz y Sucre. Cwirko y Chávez son denunciados por la presunta comisión de los delitos de apología pública del delito, lesiones graves y leves y, violencia psicológica y mediática.





La demanda también se interpone por anteriores spots de la empresa que habrían incurrido en el mismo delito. "Mujeres Creando interpondrá una demanda penal contra el gerente general de la empresa Corimexo por ‘violencia mediática’ contra las mujeres", dijo Galindo a la agencia de noticias ANF. Explicó a su vez que en 2014 Mujeres Creando ya había interpuesto una demanda ante la Fiscalía de Santa Cruz por las mismas razones; sin embargo, la misma no prosperó -según sus palabras- por "tráfico de influencias del dueño".



Uno de los demandados por las activistas, Jorge Cwirko, dijo a este medio de comunicación que no tiene conocimiento de la denuncia, que será algo que deberán ver sus abogados, pero que considera que no ha actuado fuera de ley.



