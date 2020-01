Veltzé pide no vulgarizar la causa con entredichos

"No tenemos, no podemos vulgarizar el tema marítimo con este tipo de entredichos, el agente no cesó a nadie y lo reitero", señaló en la víspera el expresidente y agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para la causa marítima, Eduardo Rodríguez Veltzé.

La autoridad, en entrevista con la red ATB, explicó que "la causa marítima fue, es y debe seguir siendo el tema más importante para los bolivianos y esto es fundamental porque no creo que ninguna animosidad de orden político, personal, mediatizada deba afectar este concepto de que es una causa de todos".

Ayer el vicecanciller Juan Carlos Alurralde aseguró anoche que Carlos Mesa sigue siendo vocero de la causa marítima, aunque le pidió que decida públicamente si será o no candidato a la presidencia, porque ambos roles son “incompatibles”. Hasta ahora el primer mandatario, Evo Morales, no se pronunció al respecto.

"Los 10 millones de bolivianos, los equipos nacionales, institucionales, incluidos aquellos que coyunturalmente pueden sentirse excluidos, todos los bolivianos debemos mantener un sentido de responsabilidad en lo que estamos apoyando como una causa justa", agregó el representante nacional.

El lunes Veltzé señaló que "la etapa en la que Bolivia tuvo un vocero itinerante concluyó", a lo que Mesa entregó en el Palacio de Gobierno una carta en la cual le pregunta a Morales si finalizó su tarea como portavoz en el litigio.