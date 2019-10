Requena desmiente a la Alcaldía por el 'caso dron'

“Yo no he firmado ningún acta de recepción, no he recibido ningún dron”, afirma el ex comandante de la Policía de Santa Cruz, Johnny Requena, vía telefónica desde La Paz, en respuesta a las declaraciones de José Negrete, secretario de Defensa Ciudadana, que señaló que el 30 de diciembre de 2014 la institución verde olivo había recepcionado el equipo aéreo no tripulado.



En ese entonces Requena era el jefe de la Policía Santa Cruz. Rememora que hubo un acto en la comisaría de la ex terminal, donde estuvo la ex alcaldesa Desireé Bravo. Hubo una entrega simbólica, pero ninguna firma de recibido, sostiene.



Dice que un técnico de la empresa Army Security le había comentado que ese dron solo era para demostración y el que le entregarían a la Policía sería de mejores condiciones.



Requena dice que si hubiera sido una entrega oficial con seguridad no habría sido en ese lugar, sino –por ejemplo– en el cambódromo para probar el funcionamiento del equipo y constatar que cumpla con las exigencias demandadas.



Recuerda que entre los requerimientos del dron solicitado se pedía que se complemente con el centro de monitoreo que la Policía tiene en el Comando, ubicado en el segundo anillo, al frente del monumento del Cristo Redentor. Pero, en los tres meses más, después de diciembre de 2014, que permaneció en el cargo no recibió más noticias del polémico equipo.



Este viernes Negrete rendirá un informe ante el Concejo Municipal sobre la compra del vehículo y del dron, cuyo costo asciende a 3,7 millones de bolivianos y que la Policía, a través del actual comandante Sabino Guzmán, se ha negado a recibir asegurando: "Somos policías, no somos topógrafos".