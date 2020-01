Acribillan a carro Brinks y roban $us 1,3 millones

Una banda tipo comando asaltó ayer, a las 9:20, un carro de la empresa de transporte de valores Brinks en la carretera bioceánica, a cinco kilómetros de Roboré (provincia Chiquitos), acribilló a tiros el motorizado blindado, inutilizó el motor con una granada de guerra, redujo a los ocupantes y se llevó dos bolsas con cerca de $us 1,3 millones, según fuentes oficiales.



En la embestida fue herido el cabo Cirilo Sarzuri por cachazos en un pómulo y en la cabeza; lo evacuaron a un centro médico de Roboré y se sabe que su vida no está en riesgo. El resto de la tripulación: el cabo Félix Magne Poma (el otro custodio policial), Fernando Ibáñez Padilla, chofer de la vagoneta Nissan Patrol, color azul, placa 2885-ZUL; y Rony Cuéllar Burgos, portavalor, resultaron ilesos.

El transporte de caudales llevaba Bs 6,6 millones y $us 350.000 (aunque el comandante departamental también habla de Bs 2,6 millones y $us 350.000) con destino a una agencia del Banco Mercantil de Puerto Aguirre, instalación portuaria situada en Puerto Quijarro, en la frontera del departamento de Santa Cruz con Brasil.



Un reporte informativo viralizado en las redes sociales y firmado por el subteniente Guery Mendoza Canllavi, como jefe de seguridad de Brinks, señala que el acorazado interno 320 partió de su central, en la capital cruceña, a las 3:34 de la madrugada y cinco horas después, en dirección de la comunidad denominada San Manuel, a cinco kilómetros de la localidad de Roboré, fue interceptado supuestamente por cuatro vehículos, de los cuales descendieron varios delincuentes armados con fusiles de asalto que abrieron fuego de frente al capot y al parabrisas.

Mucho fuego, un herido

El vehículo blindado presentaba al menos 26 impactos de bala que agujerearon el capó y machacaron sin fragmentar el grueso parabrisas que aparentemente contuvo los proyectiles calibre 7,62 y por ende se supone que salvaron la vida de los cuatro ocupantes, sobre todo del conductor y de uno de los policías que iban en el asiento de adelante.

Acto seguido, los bandidos colocaron un explosivo debajo del Nissan Patrol y se cree que el estallido inutilizó el motor y reventó las llantas quedando el aparato en plena carretera, donde derramó aceite y otros fluidos. Los tripulantes se rindieron y entregaron la remesa; solo el cabo Sarzuri sufrió por la acción violenta de los delincuentes, que se dieron a la fuga, aparentemente, por caminos secundarios que conducen al sector de San Matías.

El comandante departamental de la Policía, Rubén Suárez, en conferencia de prensa improvisada, manifestó que los datos generales que manejaba apuntan a delincuentes brasileños en complicidad con bolivianos como los autores del robo más grande de dinero de los últimos tiempos en nuestro país.

Al comandante le llama la atención la forma simple que tomó la empresa Brinks de enviar tanto dinero sin extremar las medidas de seguridad, habiendo además la opción de hacerlo por vía aérea.



“Generalmente este tipo de envíos para estas distancias se hacen vía aérea. Vamos a recabar toda la información sobre el tema. Este grupo altamente armado está integrado por gente que conocía el movimiento. Presumo que lo tenían planificado. A mí me llama mucho la atención la cantidad de dinero y, sobre todo, que para dar el golpe seguro y preciso posiblemente la información sobre el envío haya salido de algún lugar”, manifestó Suárez.

Colaboración brasileña

Luego del atraco, la Policía de Roboré alertó a los jefes que de inmediato dispusieron el desplazamiento de más de una centena de agentes de puestos policiales de la Chiquitania, de investigadores de la Felcc, de grupos tácticos especiales y de la Felcn. Incluso uniformados de unidades militares acantonadas en la región se sumaron a la búsqueda de la banda.



“Tenemos información de que presumiblemente son súbditos brasileños; no descartamos que también hayan de los nuestros. Tenemos el apoyo de varios grupos para cercar todas las salidas y entradas que existen en la zona para evitar que puedan traspasar la frontera”, añadió Rubén Suárez.



Los investigadores sospechan que los asaltantes escaparon hacia San Matías para posiblemente cruzar a territorio brasileño, puesto que en una ruta de Roboré a la comunidad San Rafael fueron hallados dos vehículos calcinados. Al parecer, son dos de los utilizados por los atracadores en el violento asalto.

Un contingente policial está rastreando por inmediaciones de las poblaciones de Pozones, Candelaria, El Tornito, Natividad, Ascensión de la Frontera, Las Petas, Santa Fe y San Matías.



La búsqueda se reforzó con la presencia de varios jefes de alto rango y el apoyo de un helicóptero de la Felcn que sobrevoló la zona a baja altura con el fin de coadyuvar con el patrullaje terrestre.

Extraoficialmente se supo que la Policía ha cruzado información con la Policía Federal de Brasil, que facilitó nombre de delincuentes brasileños que probablemente participaron del robo del año