Trabajan en los canales para evitar nuevas inundaciones

Serafín Lima con lampa en mano se brindó a ayudar a la brigada de la Secretaría de Acción Vecinal que está canalizando las aguas en el barrio Carlos Laborde, donde el pasado sábado algunas viviendas quedaron anegadas tras la torrencial lluvia. Allí están colocando tubos para evitar nuevas inundaciones.



La casa de Serafín fue una de las que se anegó, por eso está esperanzado en que con este arreglo se consiga escurrir rápidamente las aguas, más ahora que el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indica que habrá lluvias esta semana. Los barrios Hidalgo, San Jorge y el mercado Max Fernández también resultaron afectados en este sector.



Algunos vecinos aseguran que el agua subió hasta 35 centímetros en el interior de sus viviendas en esta zona, y no quieren que se repita esta situación.

Érika Justiniano, que está a cargo de los trabajos, explicó que están canalizando para sacar las aguas hacia el canal Los Pinos. Asevera que con este arreglo las aguas ya no se quedarán estancadas.

También se abocaron a la limpieza de los canales no revestidos para permitir el desagüe.

En la Villa Primero de Mayo

En el distrito 7 se trabaja a toda máquina para colocar tubos y cavar al final del canal Tres Pasos al Frente. El objetivo es evitar inundaciones como la que se dio el sábado en los barrios Punta del Este, Santa Cecilia, Jardín del Este y Leónidas.



Reina Segovia, vecina, dijo que ese día se dieron un susto porque el agua subió rápidamente, y aunque no llegó hasta el interior de su vivienda, otros vecinos resultaron afectados por las inundaciones.

Wilman Rodríguez, que supervisa los trabajos en este lugar, explicó que se están colocando tubos para sacar las aguas, pero a su vez están cavando el canal, para darle dirección a la corriente de las aguas.



Los trabajos de emergencia continúan en diferentes barrios. En el 10 de Marzo sufrieron con la caída de un puente peatonal que les permitía pasar al barrio Bibosi, por lo que ahora deben cruzar el canal metiéndose al agua. El municipio también repara ese paso.

De igual manera los trabajos de bacheo continúan en distintos puntos, toda vez que la temporada de lluvias provoca huecos en el pavimento.

Ante alguna emergencia

La Secretaría de Acción Vecinal ha habilitado la línea de WhatsApp 798-32955 para que los vecinos puedan enviar sus requerimientos ante alguna emergencia.

A través de esta red social pueden enviar la ubicación del lugar afectado para el envío de cuadrillas. El Departamento de Emergencia Municipal también tiene habilitada la línea 800-125050