Israel detiene un barco de activistas que iba a Gaza

El Ejército israelí interceptó este miércoles en aguas internacionales el velero Zaytouna-Oliva cuando se encontraba a 45 millas náuticas de la franja de Gaza, informaron fuentes de la ong Rumbo a Gaza.



"La armada israelí ha vuelto a actuar con total impunidad y contra toda legalidad internacional asaltando un barco civil que navegaba rumbo a Gaza en aguas internacionales del Mar Mediterráneo", dice el comunicado de prensa de la ong.



Sin embargo, portavoces militares israelíes no han podido confirmar si el velero, en el que van trece mujeres de cinco continentes, entre ellas la premio Nobel de la Paz Mairead Maguire, ha sido abordado.



Medios locales informan de que barcos de la Marina israelí han exigido a la capitana del barco que no trate de aproximarse y romper el bloqueo a la franja, que Israel impuso en 2007 cuando el movimiento islamista Hamás se hizo con el control de ese territorio.



Rumbo a Gaza subraya que el objetivo de las activistas es "denunciar" por medios no violentos "el ilegal e inhumano bloqueo israelí a la Franja de Gaza", y describe la operación militar israelí como "secuestro" de las trece mujeres porque las llevarán "contra su voluntad a territorio israelí, cuando su destino era el puerto de Gaza, en aguas territoriales palestinas".



La ong ya había notificado que el contacto con el barco se perdió a una distancia de unas 52 millas de la costa.



Además de Maguire, en el barco están la diputada argelina Samira Douaifia y la fotógrafa española Sandra Barrilaro, coautora del libro "Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948".



Esta última dijo que la tripulación esperaba un abordaje "en cualquier momento" y que estaba "preparada para ello". Las activistas han anunciado reiteradamente que no llevan ningún tipo de armas y que no iban a oponer resistencia si el barco es asaltado.