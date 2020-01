Piden incluir a dos exministras en investigación de corrupción en BTV

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo y Unidad Demócrata pidieron a la ministra de Comunicación Gísela López incluir a las exministras Marianela Paco y Amanda Dávila en las investigaciones de supuesta corrupción en Bolivia TV.

Ayer, los asambleístas opositores Amílkar Barral y José Carlos Gutiérrez lanzaron esta solicitud, en el entendido que estas dos autoridades estuvieron en funciones durante la realización de los seis proyectos observados.

Por su parte, el diputado del MAS, David Ramos, aseguró que se debe actuar de la misma forma que el caso de supuesta corrupción en YPFB, por el cual el presidente de la estatal petrolera fue detenido en los últimos días.

Consultada al respecto, López dijo escuetamente que la denuncia ya se encuentra en la Fiscalía. También se llamó por teléfono a Dávila y a Paco. La primera no contestó la llamada y Paco explicó que no tenía la documentación a la mano, pero que está segura que hizo “todo dentro del marco legal, como siempre”.

Portocarrero responde

El exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, rechazó la denuncia hecha por la ministra López. “Cuando me fui en 2015 (de Bolivia TV) entraron varios gerentes, entre ellos Gísela López y se supone que ellos han debido verificar el funcionamiento o no de los (equipos) y ahora, dos años después (se presenta la denuncia de presunta corrupción) me parece jalado de los pelos, pero bueno, algo deben estar buscando", dijo Portocarrero en una entrevista con ANF.

El lunes, López denunció que una estructura corrupta se había incubado en tres gerencias de Bolivia TV y presentó una demanda contra diez funcionarios del canal estatal. Según la ministra, hay ya datos sobre un proyecto de Bs 25 millones en los que se evidencia daño económico al Estado y otros cinco contratos son sospechosos de actos ilegales. Entre todos suman más de Bs 131 millones. Ayer, López dijo que no responderá a Portocarrero.

El exgerente de BTV aseguró que en su gestión se presentaron proyectos, que luego fueron aprobados por el Ministerio de Comunicación, que hizo el desembolso de los recursos y cuando él salió de la gerencia, en mayo de 2015, las auditorías estaban en curso.

Además recordó que la ministra en ese momento era Amanda Dávila y que Bolivia TV no es un organismo independiente, sino que está sujeto a un directorio que preside la ministra de turno. El lunes, Dávila dijo a EL DEBER que ese directorio también está conformado por otros ministerios y que BTV es una empresa descentralizada, con automonía de gestión y administración igual que BoA y Entel.



El tema de las auditorías parece haberse vuelto central. Mientras López dijo el lunes que las auditorías eran hechas a la medida de los proyectos sospechosos, Portocarrero rechazó la afirmación aseguró que se hicieron cuando estaba fuera del canal, por lo que no podía haberlas manipulado.

Por otra parte, el diputado José Carlos Gutiérrez solicitó que se realice una auditoría especial a Canal 7, que desde 2006 ha manejado más de Bs 1.500 millones, de los cuales 1.000 millones son de montos adicionales a su presupuesto.

En realidad, según los decretos de 2014, los fondos para los proyectos pasaron del Ministerio de Obras Públicas a Comunicación sobre la base de proyectos presentados por Bolivia TV. El Ministerio de Comunicación era una especie de puente, el encargado de ejecutar todo el proyecto era Bolivia TV y al finalizar el proyecto se debían hacer auditorías externas y el resultado remitirlo a Obras Públicas. Se le consultó a López si estas auditorías habían sido realizadas y remitidas a Obras Públicas, pero la actual ministra no respondió. También se le preguntó a Paco y reiteró que dejó 30 auditorías en curso cuando salió de la cartera de Comunicación.



“Su obligación primera es informarse bien y no ser aventureros. Espero que actúen en consecuencia. En mi caso debo decirles que no se olviden que yo inicié el proceso de ‘transparentación’. Cuando dije que dejé 30 procesos, no escuché preguntar por cuáles y los estados de los procesos. Soy consecuente y correcta y espero lo mismo de la gente”, contestó Paco por WhatsApp, sin precisar el destinatario de la reflexión.

En la página web del Sistema de Contrataciones del Estado, figura una convocatoria a auditoría externa para “proyectos ejecutados por Bolivia TV”. La convocatoria es de marzo y la fecha límite de presentación de resultados es el 23 de este mes. López no respondió si las auditorías externas concluyeron antes de presentar su denuncia.