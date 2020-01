Por crisis en el sector se suspende la Expoforest

La crisis terminal que viven los forestales del país, tuvo su máxima expresión en la decisión, tras 14 años de ferias, de suspender la Expoforest 2016 que se iba a realizar entre el 23 y 26 de junio.



La decisión de la medida extrema fue del directorio organizador integrado por siete instituciones que determinaron que debido a los problemas financieros, a las bajas ventas y a la competencia de los productos, especialmente chinos y brasileños, extranjeros que tiene el sector lo más sensato era no realizar la muestra ferial.



Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, lamentó la medida, pero sostuvo que no es otra cosa que el reflejo de la dura realidad que viven los forestales del país.



Ávila señaló que al suspenderse la Expoforest, también se deja sin efecto la rueda de negocios, en la que ya habían 25 empresas inscritas para participar del evento comercial. "Es una pena que luego de 14 años de ferias continuas se tenga que llegar a esta situación a la que no se le ve una pronta solución", dijo Ávila.



Víctor Hugo Suárez, gerente Comercial de la Fexpocruz, explicó que el comité organizador de la Expoforest acordó que desde 2017 la muestra se realice cada dos años y dentro de la Agropecruz, manteniendo su identidad.



Cabe recordar que la rueda internacional de negocios organizada por la CBF, el año pasado registró 370 citas entre empresas de siete países y en intención de negocios generó $us 8,5 millones, un 44% menos que en las gestión pasada.