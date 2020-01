Errores diplomáticos contra el mar

El mar es uno de los temas de unidad de los bolivianos. El mar nos une, la reelección nos divide: esa fue una de las consignas repetidas muchas veces y en diferentes oportunidades. El Gobierno lo sabe muy bien, mientras que la oposición, de forma unánime, entendió esa importancia y supo dar su apoyo a las acciones internacionales de nuestro país.Sin embargo, el propio Gobierno realizó algunas acciones internacionales de evidente perjuicio para el porvenir de nuestra demanda marítima. Las declaraciones y acciones de nuestros embajadores en la OEA y en Naciones Unidas, en la práctica, son puntos negros en la imagen internacional de Bolivia.Recordemos 1979 cuando la Asamblea de la OEA, por unanimidad, aprobó un respaldo histórico a la causa boliviana de salida al mar. Chile quedó aislado y solitario. En cambio, ahora, en 2017, Bolivia queda aislada cuando el mundo condenó a la dictadura de Venezuela, incluso, confrontada con países de nuestro hemisferio por las agresivas e innecesarias declaraciones de nuestros representantes diplomáticos.Preocupa de sobremanera el desconocimiento de las normas procedimentales de la OEA. Una entidad internacional tiene normas diferentes a una entidad sindical. Nuestros embajadores llevan la representación nacional, de oficialistas y opositores, no solo de grupos sindicales ni de militantes de un partido político.Es incomprensible el adjetivo de ‘delincuente’ esgrimido por un parlamentario oficialista contra el secretario general de la OEA. Esa apreciación ofensiva confunde los intereses nacionales con la militancia política e ideológica en el socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Qué razón poderosa sobrepone el apoyo ideológico a la dictadura venezolana y menoscaba el interés nacional de tener aliados hemisféricos en nuestra demanda por una salida marítima soberana? Al parecer, el diablo no sabe para quién trabaja. ¿O lo sabe bien?En Naciones Unidas, de la misma forma, Bolivia es parte de un grupo reducido de países fieles a la dictadura del gobierno sirio. Más de 130 países condenaron de forma reiterada los abusos de los gobernantes sirios. Solo alrededor de una docena de países, entre ellos Bolivia (Irán, Zimbabwe, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Rusia), respaldan las atrocidades inhumanas constatadas por los organismos técnicos de las NNUU.Un hecho vergonzoso fue el pedido de sesión reservada por nuestro embajador en Naciones Unidas. ¿Bolivia quería ocultar su evidente y reiterado apoyo al régimen sirio? Este pedido injustificado mereció una dura respuesta de la embajadora de los EEUU. “Los Estados Unidos como presidente del Consejo de este mes, decidieron que el periodo de sesiones se celebraría de modo abierto. Cualquier país que opte por defender las atrocidades del régimen sirio tendrá que hacerlo a plena vista pública, para que todo el mundo lo oiga”.¿Qué justifica semejante sopapo diplomático a nuestra representación diplomática? El desprestigio de estos errores no se queda en Nueva York sino repercute en la imagen internacional de nuestro Gobierno y de nuestro país. ¿Por qué enemistarnos con la mayoría de países críticos con el régimen sirio?Estos errores motivan una justificada desconfianza sobre la existencia de una estrategia marítima boliviana. Hay acciones innegables; algunas acertadas como la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, una acción o un par de acciones no configuran una estrategia que pueden reducir mayores metidas de pata