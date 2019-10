Un juez argentino pide captura internacional de Justin Bieber

Un juez argentino pidió el arresto internacional del músico canadiense Justin Bieber, acusado por la agresión a un fotógrafo ocurrida en Buenos Aires en 2013 durante una gira del cantante, informó este viernes a la AFP una fuente judicial.



"Se está pidiendo la detención de Justin Bieber a Interpol, en cualquier lugar del mundo. Como no se lo pudo encontrar para que comparezca a declarar se pide que se proceda a su detención", explicó María Soledad Nieto, secretaria del juez Alberto Baños, que entiende actualmente en la causa.



El pedido a Interpol fue cursado el 8 de abril pero se conoció este viernes, precisó la fuente.



En noviembre de 2014, el cantante de 21 años había sido citado a prestar declaración indagatoria por la presunta agresión al fotógrafo Diego Pesoa un año antes.



En ese pedido, se solicitó a Interpol que "arbitre los medios necesarios para lograr ubicar" al cantante a fin de entregarle personalmente el pedido de indagatoria.



Al no presentarse de forma voluntaria en el plazo previsto de 60 días, el juez argentino pide ahora la detención para poder indagarlo.



Según la denuncia, el fotógrafo fue agredido a golpes por uno de los guardaespaldas de Bieber a la salida de un club nocturno del barrio capitalino de Palermo, donde además le quitaron y destruyeron su cámara.



La justicia sospecha que el cantante fue instigador de la acción de los guardaespaldas.



Tras la demanda del fotógrafo, la justicia había embargado bienes del músico retenidos en la Aduana por 30 días por el valor de 160.000 dólares.



La única visita de Justin Bieber a Argentina, en noviembre de 2013, en el marco de su gira Believe Tour, tuvo ribetes escandalosos: el cantante fue echado de un hotel donde se alojaba y suspendió uno de sus shows cuando iban 45 minutos de concierto por dolores estomacales.



El ídolo musical ha tenido frecuentes problemas con la justicia, incluso en su país natal, donde fue denunciado por agresiones.