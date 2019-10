Canciller cree injusta la condecoración por éxito en La Haya

El Canciller David Choquehunaca consideró "no justo" individualizar el logro en La Haya a "solo algunos miembros del equipo nacional", en referencia a la condecoración que hoy otorgó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) a Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Emerson Calderón.



La autoridad, que también figuraba dentro del grupo de personalidades que iban a recibir el rango de "Hijo Predilecto de la Ciudad", le escribió una carta al alcalde de La Paz, Luis Revilla, en la que explica porque no asiste a recibir la distinción.



Conoce más: Chile quiere mostrar que Bolivia tergiversa historia



"He decidido excusarme de asistir al señalado evento debido a que considero que el histórico fallo obtenido por el país en la Corte Internacional de Justicia bajo el liderazgo del hermano presidente Evo Morales, se constituye en un logro de todo el pueblo boliviano".



El canciller boliviano agrega en una misiva pública: "no siendo justo individualizar dicho logro en solo algunos miembros del equipo nacional", para luego despedirse con sus "consideraciones más distinguidas".



Lee también: Bolivia resta importancia a nueva estrategia chilena



Tanto Veltzé, agente boliviano en La Haya, como Mesa, vocero de la causa marítima, asistieron a recibir el reconocimiento, que se les fue dado de manos del burgomaestre paceño, Luis Revilla, en la sesión de honor por los 467 años desde su fundación.



Carta que el Canciller le escribió al alcalde de La Paz:,