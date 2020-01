La baja venta de gas a Brasil afecta a regiones productoras

La comercialización de gas natural a Brasil disminuyó gradualmente de 30,16 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) en septiembre de 2016 hasta llegar a 10,36 millones en enero de este año.

La reducción de las nominaciones de Petrobras comienza a impactar en el país. Según estimaciones del asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, el país dejará de percibir unos $us 800 millones este año, siendo los más afectados las regiones productoras, principalmente Santa Cruz.

Los argumentos se sintetizan en que Brasil tiene un contrato por 30 MMm3/d y está recibiendo 10,36; sin embargo, igual paga por 24 millones, que es lo mínimo que establece el contrato, pero lo hace con el precio más bajo de la historia ($us 2,90) por efecto de la caída del precio del petróleo. Luego cita que Brasil paga pero el Gobierno no lo distribuye de manera inmediata. Agrega que Bolivia se verá obligado a devolver el gas después de 2019, fecha que fenece el contrato.

Por su lado, Herland Soliz, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación cruceña, afirmó que Santa Cruz es el departamento más perjudicado, pues ya exporta un 38% menos de gas; seguido de Tarija, que exporta 33% menos; Chuquisaca, 18%; y Cochabamba, un 7%. Ante tal situación, asegura que serán afectadas más de 370 instituciones con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Boris Gómez, secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, coincidió con Parada y Soliz. “Bolivia no ‘aperturó’ más mercados, tampoco hizo estudios de las reservas y no hay suficiente inversión. Si bien ha habido un esfuerzo con la Ley de Incentivos, pero no es suficiente, pues falta una legislación moderna”, dijo.

Más volúmenes de gas

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, admitió que el volumen de exportación de gas a Brasil cayó en los primeros días de este año a menos de la mitad de los 30 MMm3/d; sin embargo, reiteró que cumple con los pagos de 24 MMm3/d tal como lo estipula el contrato. La autoridad reveló que la brasileña estatal Petrobras aumentará las nominaciones de volúmenes de gas desde fines de marzo o comienzos de abril. Sobre las pérdidas, dijo que es producto de los precios internacionales y no por falta de voluntad del Gobierno.



Asimismo destacó las regalías distribuidas a las regiones en los últimos 10 años