Desde este martes se duplica el faeneo de cerdo

En los días previos a la Navidad se ha incrementado el trabajo de faeneo en el Frigorífico Municipal Pampa de la Isla (Frimup), así lo ha confirmado el gerente general, Alberto Alarcón.



Alarcón ha señalado que desde este martes se trabajará en doble turno a fin de garantizar la provisión de carne porcina a la población, pues la demanda es alta por las fiestas de fin de año.



“Desde hoy (martes) nuestros funcionarios empiezan a trabajar en doble turno y no serán suspendidos hasta el mediodía del 24 de diciembre. En cada turno se faenan 500 cerdos, todo esto es para cubrir la demanda de la población”, puntualizó.



De acuerdo con el gerente de Frimup, en estos días se triplica el faeneo de cerdo, ya que en días normales no superan los 250 y en estas fiestas se estima llegar a 1.000; de igual manera se duplica el faeneo de reses de 400 a 800 piezas diarias.



Aumenta el personal



Alarcón añadió que se está contratando a 30 trabajadores eventuales para reforzar los trabajos que normalmente realiza el personal (90 personas) en los dos frigoríficos, uno de cerdo y el otro de res.