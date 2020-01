Empatía o belleza, ¿qué une más a las parejas?

Según algunos estudios, el instinto humano hace que de manera inconsciente escojamos pareja por el potencial de apareamiento que tenemos con ella. Sin embargo, una reciente investigación le pone un alto a esa teoría y revela que la apariencia física no es todo.



La Universidad de Lübeck (Alemania) explica - citada por el portal de Infobae -, que el cerebro "activa estrategias de recompensa positivas cuando logra empatizar con los sentimientos de la persona con la que se habla".



En el experimento se hizo resonancia magnética a 92 voluntarios para observar las reacciones cerebrales frente a varios estímulos. El resultado muestra que uno se siente más atraído por quienes comprenden sus emociones y ese fenómeno se denomina "coincidencia neuronal".



Por tanto, el informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) concluye que el nivel de atracción varía en función de la empatía entre dos personas.



A mayor comprensión emocional, mayor posibilidad de atraerse mutuamente .Si definitivamente, entre la pareja no hay una buena relación, por mucho que se gusten físicamente puede que estén condenados al fracaso.