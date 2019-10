Denuncian millonario daño económico en TAM

En 2007 Transporte Aéreo Militar (TAM) desembolsó la suma de 1.313.444,01 bolivianos para la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200). Desde ese año hasta 2014 se identificó descargos irregulares, y se desconoce el destino de los mencionados repuestos, por lo que un informe de auditoría concluyó "que existe evidencia suficiente para establecer un posible daño económico".



Si bien el hecho sucedió el 2007, la querella se presentó el 2014 y los principales señalados ocupan actualmente altos cargos en la institución castrese.



En primera instancia, se atribuyó la responsabilidad de realizar descargos de estos recursos al coronel Marco Antonio Benavides, que en esa época fungía como responsable de adquisiciones el Departamento IV de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sin embargo, el informe de auditoría reveló que no existen firmas ni cheques girados a esta persona, por lo que se descartó la culpabilidad del oficial de los recursos desembolsados.



Asimismo, en 2014 Benavides inició una querella penal en contra de los supuestos responsables de este ilícito, por el delito de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y encubrimiento.



"La cuestión es que desde el 2007, momento en que se realiza esta supuesta transacción hasta el año pasado, mi cliente ha sido intimado constantemente, a presentar descargos y ni siquiera querían extenderle una copia legalizada del cargo de cuentas que se le atribuían, razón por la cual hemos tenido que recurrir al Ministerio Publico querellándonos en contra de estas personas", indicó el abogado del oficial, Ramiro Cabrera a la agencia de noticias ANF.



El abogado dijo que en primera instancia la querella fue realizada en contra de Julio Cesar Villarroel (gerente del TAM), Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Diaz Jachu (jefe de auditoria) y Elizabeth Lema, de los cuales solo se imputó a Flores.



Sin embargo, Cabrera indicó que se amplió la querella en contra de José Ramiro Callapa Cano (tesorero del TAM), a raíz de que los cheques fueron girados a su nombre.



Sin respuesta de TAM



ANF asegura que intentó comunicarse con el coronel Julio Cesar Villarroel (director general de TAM), uno de los denunciados, pero el personal administrativo de la entidad respondió que el citado oficial no brinda conferencias de prensa, ni trata temas vía telefónica. Una secretaria del TAM pidió un solicitud formal para considerar el tema, por lo que se le hará llegar el oficio solicitado.



Según el abogado, los supuestos requerimientos de recursos para la compra de los supuestos repuestos habrían sido realizados a nombre de su cliente, sin embargo, Benavides jamás recibió ningún cheque, y mucho menos firmó un cargo de cuentas.



Además, en este proceso administrativo se violó el conducto regular ya que se habría girado cheques directamente a nombre de una persona sin pasar por la autorización de oficiales de otras áreas superiores; en este caso el procedimiento correcto es que los cheques tendrían que haber salido a nombre de la empresa de la cual se adquiría los repuestos, previa cotización, para luego realizar la facturación y descargos correspondientes, cosa que no se hizo.



"Hay un informe de auditoría interna sobre esto, donde dice, en la parte final, que no se ha podido verificar la existencia de los repuestos y no se explican por qué ha salido a nombre de José Ramiro Callapa Cano, entonces la auditoría especial determina que no existe responsabilidad penal con relación a ellos (coronel Benavides y otros oficiales)", argumentó el abogado.



Según Cabrera hay una estructura de corrupción al interior de la institución castrense que encubre el esclarecimiento de este tipo de delitos.



El detalle de la supuesta compra de repuestos es el siguiente:



Adquisición de conjunto de frenos y bomba de motor de arranque, para aeronave BAe - 146-200 FAB - 100



Costo: 231.130,00 bolivianos



Pago del curso de entrenamiento en habilitación de vuelo de la aeronave BAe 146 - 200



Costo: 329.424,01 bolivianos



Compra de repuestos del sistema de Frenos para la aeronave BAe 146 - 200



Costo: 229.970,00 bolivianos



Compra de cuatro de conjuntos de frenos, para la aeronave FAB - 100



Costo: 522.920,00 bolivianos



TOTAL: 1.313.444,01 bolivianos



(FUENTE: dirección general del TAM, sección cargos de cuenta, a través de informe de auditoría)