6 años y 720.000 intentos para la foto perfecta

El fotógrafo de naturaleza Alan McFadyen pasó 6 años de su vida tratando de lograr la imagen perfecta de un martín pescador cuando se zambulle en el agua para atrapar un pez.



Para captar ese instante, McFadyen pasó 4.200 horas intentándolo y tomó unas 720.000 imágenes antes de lograrlo. "La foto que quería lograr era del momento de la inmersión, impecable, recta y sin salpicaduras (de agua)" dijo el fotógrafo que cumplió su objetivo.



"Iba seguido, tomaba 600 fotos en una sesión y no había ni una sola que sea buena. Pero ahora miro las miles y miles de fotos y me hace pensar cuánto he trabajo para lograrlo", añadió McFadyen.



Mira algunas de las fotos más impactantes que logró:,

El martin pescador en la toma perfecta Alan McFadyen Martin pescador Martin pescador Martin pescador Martin pescador