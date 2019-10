Gobierno indica que no tiene intención de cerrar ONG's

A un día de divulgarse la lista de las 38 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro consideradas “irregulares” por el gobierno, el ministro de Autonomías y Descentralización, Hugo Siles, convocó a las instituciones “caducas” a regularizar su situación, y garantizó que no se generará ninguna acción que pueda comprometer su cierre.



“Vamos a abrir la posibilidad de que este proceso de caducidad que tienen algunas ONG pueda resolverse, porque no somos un ministerio que estemos en persecución de nadie, la Ley 351 (de Otorgación de Personerías) es clara en cuanto a la caducidad de la entidad (…). Pero se instruyó a la dirección jurídica del Ministerio de Autonomías y a todas las entidades que todavía tienen trámites pendientes, que puedan completar”, señaló.



Ante las declaraciones del director ejecutivo del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga a ANF, en sentido de que las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro que ingresaron en “caducidad” por no haber movido más de un año sus trámites en busca de su personería jurídica se encuentran como “irregulares”, el ministro Siles señaló que no existe intención de cerrar a estas instituciones. Zúñiga dijo que las 38 deben empezar sus trámites "desde cero" y que incluso no pueden usar sus cuentas bancarias.



“No vamos a generar ningún tipo de acción que pueda comprometer el cierre de estas ONG; les pedimos apersonarse al Ministerio, somos amigos de los ciudadanos, y no somos reaccionarios de ninguna índole. Pero les pedimos que asuman sus responsabilidades, no se dejen pisar con los tiempos, aseguró.