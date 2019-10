Índice de robo de autos se reduce en Santa Cruz

El responsable de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Santa Cruz, coronel José Villarroel, informó que los índices de robo de motorizados se redujeron en la capital oriental debido a la labor preventiva que intensificó la Policía. Sin embargo, la autoridad no precisó en qué porcentaje se produjo la reducción.



“La labor preventiva que últimamente ha intensificado la dirección departamental contra el robo de vehículos es precisamente que ha bajado el índice (de robos), toda vez que ya no se tiene la misma incidencia (que antes)”, indicó Villarroel a radio Santa Cruz.



El director de Diprove dijo que actualmente al mes se registran diez robos de vehículo y esta cifra tiende a bajar gracias a los continuos operativos que realiza la Policía.



No obstante, en el caso de motocicletas se registran hasta cinco robos por día.