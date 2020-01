Otro minero tiene muerte cerebral, está en Oruro

Pedro Mamani Masi, de 42 años, tiene muerte cerebral y su familia está resignada porque no tiene plata. El minero está internado desde la noche del jueves el hospital Obrero de Oruro, donde fuentes del nosocomio confirmaron que su estado es muy crítico por la bala que recibió en la cabeza.



Mamani, que fue internado a las 21:15 del pasado jueves, tiene politraumatismo grave, con trauma abierto por arma de fuego en el rostro. La bala le entró por un lado de la nariz y esta alojada en la región occipital de la cabeza, lo que le causó la muerte cerebral, según información del diario La Patria.



Los médicos no le pueden realizar ninguna operación al paciente, porque su estado es muy crítico.



Su hermano Ángel Mamani, que es el único familiar que lo acompaña, está resignado a un final fatal, porque dice que no tiene plata para atender a su hermano Pedro y hasta ahora ya debe Bs 10.000 por la atención en el hospital.



Según dijo, Pedro Mamani no es dirigente cooperativista, sino un trabajador minero de la zona de Viloco, que resultó herido en los enfrentamientos en la zona de Panduro.



Ángel Mamani lamentó que hasta ahora ningún dirigente cooperativista ni alguna autoridad le haya prestado ayuda para asistir a su hermano.