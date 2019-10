Madonna y AC/DC actuarán en los Grammy

Madonna, AC/DC, Ariana Grande, Eric Church y Ed Sheeran son los primeros nombres confirmados este martes por la Academia de la Grabación para actuar en la ceremonia de entrega de la 57 edición de los premios Grammy.



La ceremonia tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (California).



Grande, que aparecerá en los Grammy por primera vez, aspira a hacerse con dos galardones en la gala: el de mejor actuación pop de dúo o grupo, por "Bang Bang" (junto a Jessie J y Nicki Minaj), y mejor álbum vocal pop, por "My Everything".



Sheeran obtuvo tres nominaciones: mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop, ambas por "X"; y mejor canción escrita para un medio visual, por "I See Fire".



Por su parte, Church aspira a cuatro galardones: mejor actuación de country en solitario y mejor canción country, ambas por "Give Me Back My Hometown"; mejor actuación de country de dúo o grupo, por "Raise "Em Up" (junto a Keith Urban), y mejor álbum de country, por "The Outsiders".



Beyoncé Knowles, Sam Smith y Pharrell Williams, con seis nominaciones cada uno, parten como grandes favoritos para estos premios, los más prestigiosos de la industria musical.



Otros artistas con grandes opciones son Church, Iggy Azalea, Beck, Drake, Jay Z, Gordon Goodwin, Miranda Lambert, Sia, Usher y Jack White, con cuatro nominaciones cada uno.