Hugo Siles Núñez del Prado: “Bolivia espera señales para retomar relaciones”

Bolivia sigue con cierta atención la posesión de Donald Trump como nuevo presidente estadounidense. Existe interés de retomar las relaciones bilaterales. Así lo explicó el ministro de Autonomías y experto internacional, Hugo Siles Nuñez del Prado.



¿Qué cambio habrá en el mundo con la posesión de Donald Trump?

En las últimas semanas el presidente Trump ha generado alguna incertidumbre por el grado de afirmaciones o posiciones, es muy probable que, entre eso y la asunción formal de su Gobierno, haya una diferencia, toda vez que Estados Unidos mantiene una estructura de poder que establece y proyecta sus intereses en el tiempo, eso difícilmente cambiará de forma rotunda. Por el estilo comunicacional que tiene Trump, no hay duda de que descoloca y genera polémica, tal vez eso vaya atenuándose cuando asuma la conducción formal de ese país.



¿Cómo quedan las relaciones entre Washington y La Paz con este nuevo periodo?

El Gobierno boliviano establece como orientación principal en sus relaciones la soberanía, la no injerencia y la dignidad, eso ha quedado establecido en el acuerdo marco firmado con Estados Unidos en 2011. Las señales de cómo fortalecer o desarrollar la relación entre ambos países la debe dar la nueva administración Trump. Es el Gobierno de EEUU el que debe retomar el acuerdo marco con Bolivia y poder sustentar la relación en la no injerencia; eso es parte de las bases.

Lo dice el presidente Evo Morales, Bolivia espera las señales para poder restablecer la relación. El presidente también dijo que le gustaría tener pronto un embajador en Washington y que Estados Unidos haga lo propio en La Paz. Esa es una señal que dimos como país, la declaración de nuestro jefe de Estado, querer un embajador estadounidense y creemos que el Gobierno de Trump debe dar las señales respectivas.



¿El narcotráfico es la mayor traba de la relación bilateral?

Bolivia ya asumió hace años una política de Estado para luchar contra el narcotráfico, esa política ha dado resultados en términos de reducción de coca e interdicción. La política de lucha contra este delito se ha cualificado y ha sido reconocida por organismos internacionales, incluso diarios prestigiosos de Estados Unidos lo han reconocido; a diferencia de eso, el Gobierno estadounidense sigue criticando y no ve los resultados que logramos. La futura administración de la Casa Blanca no nos podrá descertificar, ese es un tema que se maneja de forma independiente.



¿Cuál es el principal interés del país frente al Gobierno de Trump?

Las exportaciones no tradicionales, que han estado en su máxima expresión, en muy buenas cifras. Hay temas como Estado que son parte de un interés común. Hay exportaciones de artesanías, cueros y otros productos, sin la necesidad de que existan esas concesiones unilaterales, que eran condicionadas a los países; sin eso Bolivia logró, por el dinamismo de su economía, proyectar sus exportaciones. Mantener esos términos o incrementarlos son parte de nuestros intereses con Estados Unidos.



¿Bolivia necesita más a Estados Unidos o viceversa?

La política exterior no está expresada en amistades ni en enemistades, está expresada en interés. Bolivia tiene proyectados con otros países determinados intereses específicos, por eso hay agendas bilaterales y eso incluye a Estados Unidos.

Con Estados Unidos hay una relación que tiene antecedentes nefastos, de dependencia, subordinación e injerencia, eso se ha desterrado porque nuestro país tiene ahora políticas distintas y el mundo lo ve de diferente forma. Antes se privilegiaban las relaciones en función de intereses que no beneficiaban a los ciudadanos.



¿Se imagina una reunión al más alto nivel entre Trump y Morales?

Mucho depende de las señales que dé Estados Unidos, Bolivia ya dio señales de auspiciar la necesidad de tener relaciones con todos los países del mundo y expresar nuestro deseo de que podamos tener jefes de misión diplomática permanente entre La Paz y Washington; ese el primer paso que se debe dar ahora