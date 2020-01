Insulza llegó al Lauca y ve absurda la demanda

El agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), José Miguel Insulza, llegó hasta el río Lauca y consideró "completamente absurda" la posibilidad de una demanda de Bolivia por el desvío de las aguas de ese cauce.



"Hemos venido a mirar el terreno, que ha sido motivo de uno de los temas que Bolivia ha planteado con mucha fuerza últimamente. ¿Con qué nos encontramos? Con un río que nace en territorio chileno, del cual ocupamos 600 o 650 litros por segundo de agua, y cuando va a parar a Bolivia tiene 2.500 litros de agua por segundo", dijo el representante, de acuerdo a radio Cooperativa.



Agregó que "Bolivia no hace nada con ese río y, sin embargo, se queja de que nosotros, de nuestro río, saquemos 600 litros. Por eso es que el tema no ha sido nunca llevado a ninguna corte, porque saben (en Bolivia) que sería completamente absurdo".



En una entrevista, el Canciller David Choquehuanca, que también estuvo en la zona sostuvo: "cuando un boliviano ve el Lauca le hierve la sangre (…) Y uno dice: estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro".



"Yo no sé por qué el canciller Choquehuanca no enfrió su sangre en los 2500 m3 (del río Lauca) que salen por un lado boliviano y que van a parar en un salar sin ser utilizados", agregó el chileno, escoltado por otros funcionarios.



El ministro boliviano estuvo en la misma zona hace tres semanas, como parte de un viaje de una delegación para constatar los "abusos" que sufren los camioneros de carga internacional en los puertos de Arica y Antofagasta.



Insulza cumple similar agenda, se encuentra en Arica y tiene fijadas un recorrido por el puerto de es región, con el fin de constatar en terreno la situación y junto al alcalde Salvador Urrutia, visitará algunos de los estacionamientos de camiones en Lluta.



?"El Lauca es un río internacional de curso sucesivo (...) Chile comenzó a realizar estudios en el año 1948 para ver como podía aprovechar esas aguas para el Valle de Azapa (...) Bolivia nunca aceptó que Chile usara esas aguas unilateralmente. En 1961, a pesar de esas notas y comunicaciones, Chile inaugura obras de construcción de ese trasvase", sostuvo en su momento Choquehuanca.