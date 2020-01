Identifican al supuesto autor del tiroteo en EEUU

Varios medios estadounidenses han identificado al asaltante como Omar Mateen, un ciudadano estadounidense de 29 años. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta identidad.



Mir Seddique, padre de Omar Mateen, ha afirmado en declaraciones a NBC, citadas por el diario español El País, que no cree que el ataque protagonizado por su hijo se deba a motivos religiosos. Apuntó a la homofobia.



"No tiene nada que ver con la religión", ha subrayado el padre, que ha indicado que su hijo se enfadó hace dos meses cuando, durante una visita a Miami, vio a dos hombres besándose.



Se espera que la policía de Orlando confirme la identidad del autor de la matanza y dé más información sobre este trágico hecho, que el FBI considera en principio un acto de "terrorismo interno", según el portal de Infobae.



De momento no se conoce la identidad de las víctimas ni las personas heridas.