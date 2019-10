Interpelación a Achacollo inicia bajo serias críticas

Con más de una hora de retraso inició la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por el daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inexistentes del Fondo Indígena.



15 preguntas deberá responder la autoridad, 10 referidas al origen y composición de la instancia estatal, y solo cinco estrictamente vinculadas con el desvío de recursos. Manuel Canelas, Juan Cala y Juana Quispe son los tres diputados encargados de formular los interrogantes.



El vicepresidente adelantó ayer que "ningún otro diputado o senador, sea oficialista u opositor, que no esté entre los que firman la interpelación, no pueden hablar, no pueden hablar", en referencia a otras dudas que puedan surgir.



Mientras, se difundió que la ministra Achacollo participó en horas pasadas de la firma de un contrato en Yapacaní junto con el presidente Evo Morales, espacio que se dice fue aprovechado para que ambas autoridades hablen de la interpelación.



El pasado 12 de febrero la Contraloría General del Estado dio a conocer las conclusiones de una auditoria al Fondo Indígena, identificando 153 proyectos que no existen y por los cuales se desembolsó 71 millones de bolivianos. A la fecha dos exdirectores fueron cautelados y uno se encuentra prófugo.



Las 15 preguntas:



1.tInforme señora Ministra, cuál es la normativa que regula la creación y el funcionamiento del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



2.tInforme señora Ministra, cómo está conformada la estructura del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



3.tInforme señora Ministra, cuál es la participación del Ministerio a su cargo, en la gestión, administración y asignación de recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



4.tInforme señora Ministra, a cuánto asciende el total de los recursos asignados al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas por gestión desde el 2005 hasta el 2014.



5.tInforme señora Ministra, cuál es el mecanismo de asignación y de desembolso de los recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



6.tInforme señora Ministra, por año, cuáles fueron los proyectos financiados y los montos totales anuales destinados a los mismos en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



7.tInforme señora Ministra, si firmó cheques para la implementación de proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, quienes fueron los beneficiados y cuál el monto de cada uno de los cheques.



8.tInforme señora Ministra, si participó de la aprobación y ejecución de cada proyecto, e indique quién o quiénes estaban encargados del seguimiento evaluación y cierre de cada proyecto.



9.tInforme señora Ministra, cuál es la relación de su autoridad con los servidores públicos en particular con las personas responsables de los proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



10.tInforme señora Ministra, si recibía periódicamente informes sobre los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



11.tInforme señora Ministra, en qué momento tuvo usted conocimiento de las posibles irregularidades de la administración del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



12.tInforme señora Ministra, si el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha llevado adelante auditorías al manejo de los recursos y funcionamiento del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



13.tInforme Señora Ministra, qué mecanismos de seguimiento y de control existen para los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



14.tInforme señora Ministra, qué acciones asumió usted en el momento que tuvo conocimiento del informe circunstanciado realizado por la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.



15.tInforme señora Ministra, qué montos administraron las organizaciones sociales matrices que conforman el directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas.