Madre reclama al hijo que le cambiaron en un hospital de El Salvador

Una madre salvadoreña busca con apoyo de la Fiscalía a su verdadero hijo, que le fue cambiado por otro en el hospital en que nació en mayo pasado, según demostró una prueba de ADN.



"Necesito que me devuelvan a mi hijo. En este momento necesito saber dónde está", declaró a la prensa Mercedes Casanellas, la angustiada madre que tuvo el parto en un hospital privado de la capital salvadoreña.



La mujer relató que en determinado momento tuvo dudas de que el niño que le fue entregado fuera su hijo por lo que decidió hacerse una prueba de ADN, la cual confirmó que no hay parentesco entre ella y el bebé.



"Yo pido a todas las madres que dieron a luz a sus hijos entre el 19, 20, 21 y 22 de mayo (...) que se acerquen a hacerse una prueba de ADN para que me devuelvan al bebé. Yo también tengo el bebé de alguna de ustedes que me están viendo en este momento", declaró la angustiada madre en la televisión local.



Para aclarar el caso, la Fiscalía allanó los archivos del hospital y secuestró todos los expedientes de los niños que nacieron del 19 al 26 de mayo. Además, ordenó la detención del ginecólogo Alejandro Guidos, quien fue el que atendió el parto.



La Fiscalía presentará la acusación contra Guidos en un tribunal de San Salvador por suplantación y alteración de estado familiar. Por su parte, el hospital dio a conocer mediante un comunicado que está "colaborando" y puso a disposición de las autoridades "toda información que ayude a esclarecer está confusa historia".



"No nos interesan las capturas, nos interesa que nos den el niño", declaró por su parte el abogado de Casanellas, Fernando Meneses.