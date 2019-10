Exportaciones de Perú al país crecieron un 16,5%,

Las exportaciones peruanas a Bolivia registraron un crecimiento de un 16,5% entre enero y agosto de 2014, llegando a totalizar $us 415,7 millones, según la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX).



Los productos no tradicionales representan el 87,6% del total de los envíos al territorio nacional, mientras que los artículos tradicionales facturaron $us 51,5 millones, lo que representa un aumento de un 231,4% respecto a igual periodo de tiempo del año pasado.



Por su parte, los despachos del sector minero descendieron un 51,7%, mientras que los envíos de los sectores petróleo y gas, y el agro crecieron un 252% y un 30% respectivamente.



De acuerdo con los datos del Data Trade, el sistema de inteligencia comercial de ADEX, las principales compañías incaicas que lideran las exportaciones a Bolivia son Corporación Aceros Arequipa, Petróleos del Perú (Petroperú), Kimberly Clark Perú, Yura, Trupal y Corporación Misti.



Balanza comercial

De acuerdo con el boletín electrónico bisemanal del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), realizado con datos del Instituto nacional de Estadísticas (INE), de los 1.266 artículos peruanos que ingresaron a Bolivia desde en este mismo periodo, sobresalen el diésel, las barras de hierro, pañales para bebés, placas de polímeros de etileno, no celular y sin refuerzo, perfiles de hierro o acero sin alear en forma de L, cementos Portland, preparaciones tensoactivas para lavar, perfumes y aguas de tocador, galletas dulces, fibras sintéticas discontinuas y cardadas, peinadas.



Por su parte, las exportaciones bolivianas al vecino país hasta mayo de la presente gestión registraron un crecimiento de un 3%, alcanzando un total de $us 242,8 millones, según el IBCE.



De los productos nacionales más demandados en Perú se destacan la torta, la harina, el aceite y el grano de soya, sumando entre los cuatro $us 135,6 millones.



Los minerales plata, cobre, plomo, oro y cinc, y sus concentrados, y la leche en polvo o en gránulos son los otros artículos bolivianos que sobresalen entre los 138 productos que en total se exportaron al país incaico hasta el quinto mes de 2014.



Balance positivo

De acuerco con el documento del IBCE, durante el periodo 2006–2013, las exportaciones nacionales hacia Perú sumaron $us 3.133 millones, mientras que las importaciones desde el país incaico acumularon $us 3.114 millones, dejando un saldo comercial positivo para Bolivia de $us 18 millones

