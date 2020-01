En EEUU policía mata a un menor de 13 años

Un oficial de la policía disparó y mató este miércoles a un adolescente de 13 años que portaba un arma de aire comprimido en Columbus, Ohio, luego que el agente sospechara que había participado en un robo a mano armada, dijeron las autoridades.



El departamento de policía de Columbus señaló que investiga la muerte ocurrida el miércoles en la noche de Tyree King, en lo que constituye el último de una serie de 13 incidentes en los que se han visto envueltos agentes policiales, en cinco de los cuales murieron los sospechosos y en otro un oficial de policía.



Esos incidentes han encendido protestas y un debate nacional sobre la estrategia policial en las ciudades estadounidenses.



"Los oficiales portan un arma que es prácticamente idéntica a ésta", dijo la jefa de policía Kim Jacobs en conferencia de prensa el jueves, mostrando una foto del arma.



"Resultó no ser un arma de fuego (...) que dispare balas reales, pero como pueden ver, parece un arma de fuego que puede matar a uno", argumentó.



La muerte de King fue producto de las múltiples heridas que sufrió luego del enfrentamiento en un callejón, había informado la policía en un comunicado.



Los agentes de la policía respondieron a un reporte de robo a mano armada que involucraba a varios sospechosos, uno de los cuales portaba un arma y exigía a la víctima que le diera el dinero.



Los agentes divisaron a tres hombres cuyo aspecto coincidía con la descripción de los sospechosos, pero dos de ellos huyeron cuando los policías se aproximaron, agrega el comunicado.



Los oficiales siguieron a ambos hombres hacia un callejón "y cuando intentaron detenerlos uno de los sospechosos sacó un arma de su cinturón", agrega el comunicado.



"Uno de los oficiales disparó y causó heridas múltiples al sospechoso", señaló el comunicado. El otro sospechoso no resultó herido.



Detectives investigaron la escena del tiroteo y aparentemente recogieron un arma. "Luego de ampliar las investigaciones, se determinó que era un arma de aire comprimido que tenía adjunta un visor láser", dijo la policía. La policía señaló que está en busca de más sospechosos.



El policía involucrado en el incidente no estaba equipado con cámara y no fueron publicadas imágenes del enfrentamiento.