Controles en 675 colegios confirman mayor uso de marihuana

En la misma aula donde J.R.C (16) y G.G.T (17) oían a diario lecciones sobre ciencias, ahí mismo una profesora los encontró con 20 ‘papas’ (montones) de marihuana, 156 gramos de cocaína, 10 tabletas de flunitrazepan (sicotrópico) y un cuchillo de mesa oculto en una mochila. Ocurrió un sábado de junio durante el periodo de clase en un módulo educativo en la zona sureste de Santa Cruz.

Un año antes, seis policías y un perro llegaron sorpresivamente a este centro educativo, pero en el turno de la mañana, para hacer un control sorpresa. Y esa vez, los agentes también descubrieron que J.R.C ocultaba sustancias ilícitas y la junta escolar decidió expulsarlo del turno, mas no del establecimiento.

Según el comandante general de la Policía, Abel de la Barra, de enero a la fecha, se realizaron 675 operativos de control -similar al mencionado- en las unidades educativas de todo el país.

La máxima autoridad policial precisó que estos operativos no tienen el ánimo de estigmatizar a los colegios sino más bien de prevenir que los estudiantes sean consumidores o vendedores de estas sustancias ilícitas.

Dijo que, en estos operativos, lo que más se ha encontrado en los colegios es marihuana, algodones tipo ‘lanitas’ que son instrumentos para el consumo de diluyentes y en un menor porcentaje, droga cristalizada hábilmente oculta entre hojas de cuadernos y cajas.

José Luis Quiroga, viceministro de Régimen Interior y Policía, dice que la forma que está optando el

Gobierno para combatir este mal es primeramente ubicando georreferencialmente las zonas rojas donde se producen y comercializan estas sustancias. “Por su costo, la droga más común en los colegios es la marihuana”, expresó la autoridad.

Rubén Vicente Quinteros, subdirector nacional de la Felcn, asevera que el plan que están implementando se denomina ‘estudiantes seguros’ y está dirigido a trabajar no solo en el interior del colegio, sino también en zonas aledañas como ser plazas, centros de internet, videojuegos, entre otros.

Precisó que en los colegios son los canes los que de forma disimulada olfatean y encuentran las sustancias ilícitas en las mochilas para que el operativo se haga con mucho cuidado.

“No queremos afectar a ningún establecimiento. Hemos optado que nos colaboren las juntas escolares con envío de oficios y notas para que podamos visitarlos”, explicó.



De enero a la fecha, la Felcn se incautó en todo el país de 203 toneladas de marihuana. Un 95% de este volumen proviene de plantíos y el restante 5% fue secuestrado para el expendio. ¿qué volumen se encontró en los colegios? las estadísticas aún no son públicas justamente para no estigmatizar al colegio, según explican diversas autoridades.

¿Padres organizados o ausentes?

En un colegio de La Guardia que lleva el nombre de un filósofo y cuenta con al menos 700 estudiantes, el presidente de los padres de familia dice que en una reunión decidieron que a diario dos progenitores revisen en la puerta todo lo que ingresan los estudiantes en sus mochilas.

Lo hacen con un fin preventivo. Agrega que en una ocasión ya bregaron con un estudiante que tenía estupefacientes y en común acuerdo decidieron expulsarlo. Los dos padres conminados también deben recorrer el colegio para evitar las fugas en horarios de clase.

Pero no en todos los colegios participan los progenitores. Darío, un director de una unidad con 556 estudiantes y 28 profesores, indica que durante el año tienen prevista cuatro reuniones de padres. Sin embargo, solo un 30% asiste a las mismas y, en su mayoría, las que asisten y preguntan son las madres.



Eneida S., profesora y exdirectora de una unidad educativa por la Pampa de la Isla, comentó que una vez confrontó a un estudiante de sexto de primaria que tenía marihuana. Precisó que cuando llegó la Policía y la Defensoría, identificaron que el menor vivía con su abuela y su padre no tenía interés en las actividades del adolescente. “La Defensoría le hizo comprometerse para que hasta fin de año acompañe a su hijo al colegio. “El muchacho cambió”, explicó.

Una estudiante del mismo colegio de J.R.C. indica que ha vistos a sus compañeros que consumen a ocultas y a unas cuadras del establecimiento.