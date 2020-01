Mirá el 'desnudo' de Matías Machado

El modelo y presentador argentino Matías Machado publicó en su página de Facebook unas fotos de 'infarto' ¡completamente desnudo! El joven, de 22 años, posó cubriéndose apenas con una máscara, para actualizar su álbum de presentación. El fotógrafo Carlos Rodríguez fue el encargado de retratarlo.

"La primera vez que posé con poca ropa fue para el Míster Universo del año pasado, entonces descubrí que me gusta hacerlo y que me siento muy cómodo. A mi novia no le agradó la idea, pero es modelo y me entiende. Algunas personas criticaron que sea conductor de TV y que pose así, pero yo soy modelo antes que presentador", dijo a SOCIALES el rubio.

"Si no creemos en nosotros mismos, nadie más lo hará", enfatizó.