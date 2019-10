Gobierno de Ecuador desmiente dichos de Evo sobre Correa

La decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de no optar por la reelección en los comicios de 2017 responde "estrictamente a consideraciones políticas", señaló hoy la Secretaría Nacional de Comunicación del país, ante declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre el asunto.



En un comunicado, la secretaría se refiere a informaciones sobre unas declaraciones del mandatario boliviano, quien dijo que Correa conversó con él antes de tomar la decisión y adujo "motivos familiares" para descartar una nueva postulación.



"Es preciso aclarar, de fuente primaria y al margen de interpretaciones", que la decisión de Correa "obedece estrictamente a consideraciones políticas frente a un escenario de candidaturas de oposición debilitadas", dice el comunicado de la secretaría.



Apunta que "aunque los temas personales o familiares son valorados, no han sido los determinantes en su desistimiento, ya que su compromiso con el país merece todo sacrificio".



El sentido de las declaraciones sobre un "distanciamiento" manifestado por Morales después de una llamada a Correa, "claramente" se enmarca "en el contexto de la responsabilidad y tiempo que un jefe de Estado debe dedicar a los asuntos de gobierno, los cuales obligan a renunciar, en ocasiones, al tiempo familiar", indica.



El comunicado agrega que la decisión de Correa "guarda coherencia con sus múltiples pronunciamientos públicos de defender los derechos, procesos y logros alcanzados por la Revolución" Ciudadana, como se conoce al proyecto político que lidera.



No es un proyecto "personalista"



La secretaría añade que, de forma reiterada, Correa "ha manifestado que el proyecto político no es personalista, sino una construcción colectiva y ciudadana, por tanto se debe dar paso a nuevos cuadros políticos con los que cuenta el movimiento Alianza País" (AP).



El pasado miércoles, Morales mostró su respeto a la decisión de Correa de no presentarse a la reelección en 2017 porque, a su juicio, "cada presidente tiene derecho a seguir o no seguir".



Correa alentó este mes la inclusión, dentro de un paquete de enmiendas constitucionales que se tramita en la Asamblea Nacional de Ecuador, de una disposición que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales en 2017.



El mandatario ha mencionado en los últimos días como posibles candidatos del movimiento oficialista AP a su exvicepresidente Lenín Moreno; al actual segundo mandatario, Jorge Glas; al canciller, Ricardo Patiño, y al ministro del Interior, José Serrano.



Moreno, que es enviado especial de la ONU para las personas con discapacidad, aseguró ayer que su intención es seguir cumpliendo su misión como enviado de la ONU a favor de los discapacitados desde Ginebra.



"La política no es la actividad que particularmente más me atrae", sostuvo al apuntar que se deben seguir trámites al interior del partido.