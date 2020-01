Paro prolongó el dolor de los pacientes

Presentación Aramayo, de 57 años, lloraba de dolor en el área de Consulta Externa del Instituto Oncológico. Esperaba que alguien se compadeciera de ella y la hiciera atender en el servicio de Emergencias. Una herida supurante en la mejilla, provocada por un tumor maligno, la llevó a trasladarse desde Yapacaní hasta Santa Cruz en busca de atención. No sabía que los trabajadores de dicho nosocomio cumplían el segundo día de un paro de 48 horas.



Eran las 11:00 y, al igual que ella, otros pacientes en similar condición esperaban un poco de suerte para recibir asistencia en urgencias. No les fue posible acceder a fichas porque la Consulta Externa estaba cerrada.

“Quería que me vea un médico para que programe mi quimioterapia, que me toca el 28 de este mes, pero no hay atención”, dijo Fanny, otra paciente, que se veía preocupada porque debe someterse a este tratamiento cada 20 días y teme que no sea efectivo si es postergado.



Son cerca de 180 pacientes los que se vieron perjudicados cada día con la suspensión de la atención en la Consulta Externa. Se trata de enfermos que llegan de provincias y de otros departamentos. Durante el paro solo atendieron las emergencias y las sesiones programadas de quimioterapia, radioterapia y las consultas pediátricas. La atención se realizará recién el miércoles, después de Carnaval.

Demanda de los trabajadores

La medida se cumplió en defensa de la jefa de Contabilidad, Judith Barreta, que el 10 de febrero fue destituida, al día siguiente la reincorporaron, pero no en el mismo cargo.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, anunció acciones en contra del paro. “La salud es un derecho humano y los pacientes con cáncer no pueden esperar. Hemos sentado las denuncias ante la Dirección del Trabajo y la Fiscalía para procesar a los dirigentes del sindicato. El paro es ilegal e injustificado”, indicó Urenda