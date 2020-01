"Estoy feliz", fue lo último que le dijo la universitaria asesinada a su madre

Sin poder contener el llanto por la pérdida de su única hija, la señora Norma León, madre de la joven Evelyn Pacheco León que fue asesinada y abusada sexualmente, habló ante los medios y contó cómo fue la última conversación que tuvo con su hija.



"Todos los días conversaba con ella", dijo a la red Uno. "El sábado me mandó una foto y la vi triste, le pregunté por qué y que no me esconda nada; ella me dijo que no era así: "Estoy contenta, feliz", fue lo que me respondió", relataba Norma.



La mujer confesó estar muy deprimida por la muerte de su hija y que incluso este estado no le ha permitido comer nada. "Ayer pasé todo el día llorando, es que hasta ahora no me lo creo; me fui a trabajar lejos y no era así como quería encontrar a mi hija, mi única hija", reclamaba al tiempo de pedir a la Policía dar con el autor de este crimen.



El velatorio de los restos de la joven se realiza en Las Misiones, lugar al que han llegado sus familiares, amigos y compañeros de Ingeniería Comercial, carrera en la que cursaba el tercer semestre en la Universidad Gabriel René Moreno.



El crimen



Evelyn Pacheco León (20 años) vivía con su abuela -había salido de viaje- en su domicilio en el barrio San Jorge, zona norte de la ciudad.



Su tío Edwin León fue quien la encontró sin vida en su cuarto. El hombre relató que al llegar a la casa vio el portón cerrado con candado pero la puerta del cuarto de la joven estaba abierta. Al llamarla y no tener respuesta, decidió saltar por encima de la barda y fue allí cuando la encontró sin vida.



El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, informó que la joven murió estrangulada (asfixia mecánica) y que fue abusada sexualmente. Personal de homicidios ya inspeccionó la vivienda para tomar muestras y proseguir con la investigación para dar con el autor de este asesinato.