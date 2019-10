El 'abrazo' entre dos perros los salva de morir

El refugio de animales ubicado en Atlanta (EEUU) "Angels Among Us" publicó una foto de dos perros que se "abrazaban" a apenas horas de recibir la eutanasia. La imagen conmovió a las redes sociales.



"Mi nombre es Kala y esta es Keira. Estamos muy asustadas aquí. La gente que trabaja en el refugio se dan cuenta de lo asustadas que estamos pero nos acaban de decir que hoy es la fecha límite. Si nadie viene a rescatarnos será nuestro turno", se lee junto a la foto publicada en Facebook.



La publicación explica también que "Keira es negra y no es un "bóxer real", sólo una mezcla. Es muy valiente y me dice que todo estará bien sin importar lo que pase. Me dice que también debo ser valiente pero no sé si pueda".



Los amantes de los animales compartieron la foto del animal durante exactamente dos horas y seis minutos hasta que un veterinario acudió a su rescate.



"Estos perritos están seguros y en atención de una veterianaria. Se encuentran en una casa de acogida, no han sido adoptados", informa la página de "Angels Among Us Pet Rescue" junto a un link donde informan los pasos a seguir para la adopción de las mascotas.

