La solidaridad se mueve a ritmo del rock cruceño

El espíritu solidario tiene tintes roqueros. Al menos así los han demostrado los festivales Navimusic y Hagamos al niño feliz ,que este año y bajo el eslogan Nos das un regalo, te damos música, han decidido unir sus fuerzas para armar una movida que convocará a 12 bandas cruceñas en la Plaza del Estudiante el domingo, a partir de las 18:00.



Anonimus, Black Wings, Profecía, Carla María, Ameba, Skalibur, Christian Krauss, 9 mm, Tóxico 4, Alive, Fiesta Cuetillo y Los Salmones forman parte de la cartelera que tendrá funk, metal, soul y rock pop, pero sobre todo, mucha actitud.



Según Marjorie Vega (Radio Hit), que junto a Carlos Velásquez está a cargo de la organización del evento, cada banda tendrá 20 minutos para lucirse en el escenario. “Es un espacio abierto y no cobramos entrada, pero sí pedimos que lleven juguetes para ayudar a los más necesitados”, indicó Vega.



El objetivo es recolectar 4.000 juguetes en buen estado y alimentos no perecederos, que serán repartidos el lunes entre hogares de acogida y asilos de ancianos.



Para más información sobre la actividad, comunicate a los teléfonos 353-9966 o 77319378.



EL METAL UNE

Picasso’s también llama a la solidaridad con El metal unido por una buena causa, un evento que reunirá a Alive, Profecía, Mustang, Jokers, Corcel Blanco, Siervo Negro y Lluvia Ácida, en un solo escenario. Si querés participar, llevá un juguete sin envolver a la calle 24 de Septiembre # 633, el domingo, desde las 20:00.



MÁS MÚSICA

El sábado, Romina Mazó, Andrés Barba y los imitadores de Franco de Vita, Juanes y Américo le pondrán ritmo a la campaña No los dejemos solos, que busca recaudar dinero en efectivo para ayudar a las obras de asistencia social de la Iglesia Católica. El ingreso es un aporte económico voluntario, y la cita es en el Tahuichi, desde las 10:00