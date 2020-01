Choque de trenes causa 245 heridos en Costa Rica

Dos trenes chocaron frontalmente este viernes en las cercanías de la capital de Costa Rica, donde unas 245 personas resultaron heridas, informaron las autoridades. La mayoría de los heridos son leves.



El percance ocurrió en horas de la mañana en la localidad de Pavas, al oeste de San José, e inicialmente no hubo una explicación de parte de los responsables de la empresa estatal de ferrocarriles por el percance.



Según el gobierno costarricense, 88 personas requirieron atenciones adicionales y las demás fueron atendidas y dadas de alta en el lugar del accidente.



De los heridos, cinco presentan condiciones críticas, incluidos los dos maquinistas y un cobrador de los trenes, 46 estaban en condición delicada pero estable y 37 tenían lesiones leves.



"Esto apunta a un error humano, no vamos a escatimar recursos en esclarecer esto hasta sus últimas consecuencias", declaró a periodistas el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Guillermo Santana.



Las imágenes de televisión mostraron cómo varios de los pasajeros eran llevados a los hospitales capitalinos mientras otros eran atendidos en el lugar.



Costa Rica tiene un sistema anticuado de ferrocarriles que atraviesan vías de alta circulación de vehículos y frecuentemente tienen accidentes.



Sin embargo, desde que servicio se reactivó hace 11 años para viajes urbanos tras una década paralizado, no se había registrado un choque frontal.



El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, comentó que el accidente pone de relieve la necesidad de invertir más en seguridad, en momentos que el parlamento discute una ley de modernización del Incofer que prevé un tren eléctrico con trillas nuevas.