Evo reitera invitación para dialogar con Insulza

Tras las declaraciones del canciller chileno, Heraldo Muñoz, en sentido de que la Corte Internacional de Justicia no puede obligar a su país a ceder territorio soberano a Bolivia, el presidente Evo Morales respondió y dijo que Bolivia está abierto al diálogo e invitó a José Miguel Insulza a visitar La Paz.



"El mensaje de Muñoz no representa a todo Chile ni a su Gobierno... Nuestra propuesta sigue vigente, qué mejor que continuar con el diálogo", dijo Morales en una conferencia de prensa en Viru Viru.



Morales dijo que el país tiene todas las razones para que Chile cumpla con sus compromisos de otorgar una salida soberana al océano Pacífico.



El mandatario reiteró la invitación a Insulza a visitarlo en La Paz para compartir y debatir.



“Esperamos nuevamente, que el agente ante La Haya amigo Miguel Insulza nos pueda visitar. Debo ser sincero, con él no hablamos tanto de soberanía, pero él como secretario de la OEA, las veces que nos visitó, decía este tema hay que resolver”, reveló.



