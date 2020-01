Kast Rist: “Preocupa la intromisión de la OEA”

Alrededor de 600 legisladores de Sudamérica trabajan para ponerle un freno a la Organización de Estados Americanos (OEA). Consideran que este organismo internacional impone tendencias legislativas que pasan por encima del trabajo de los Parlamentos de las naciones miembros y que genera corrientes de opinión, cuya consecuencia es que se aprueben normas para favorecer la legalización del aborto, las uniones de parejas del mismo sexo o temas vinculados a la familia. José Antonio Kast es senador chileno y candidato a la Presidencia de su país. Se declara defensor del derecho a la vida y de los matrimonios constituidos por hombre y mujer.



_ ¿Cuál es el objetivo de este movimiento?

Se analiza cómo la OEA ha ido entrometiéndose en las legislaciones y en la soberanía de cada uno de los países que la integran más allá de lo que dice la carta de navegación de este organismo. Vamos a realizar el primer encuentro latinoamericano de parlamentarios en México.



_ ¿Cómo la OEA penetra en las legislaciones de los países?

Ahora, la OEA no tiene ninguna facultad para pasar por sobre la soberanía de los países en temas que no tengan relación con el respeto a la democracia representativa y a los derechos humanos. (Sin embargo) se está tomando atribuciones y generando una especie de leyes blandas que se terminan imponiendo a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevando a algunos países a establecer acuerdos que están fuera del contexto legal y que tratan de modificar las normas de cada uno de los países. Esto, en algunos casos, se produce con la venia de los gobiernos, pero en contra de la facultad legislativa de cada nación. Eso es intromisión y preocupa.



_ ¿Qué temas inquietan?

Los temas del derecho a la vida, de matrimonio, de familia. Claramente, la OEA y las cortes internacionales están pasando a llevar lo que son las legislaciones internas de cada uno de los países. Reconocemos el valor de la OEA en la defensa de la democracia de cada nación, pero ya cuando pretenden legislar sobre derecho a la vida con el tema del aborto, o sobre el matrimonio de personas homosexuales o de relaciones de familia van por encima de la soberanía y la representación popular de los parlamentarios.



_ Y sin embargo la legislación sobre unión de personas del mismo sexo o sobre el aborto avanza

Por ejemplo en Chile, nosotros no tenemos aprobado el matrimonio homosexual. Sin embargo, el lobby gay llevó la causa de una pareja de homosexuales -cuya unión no fue ratificada por un oficial de registro civil- a la Corte Nacional de Apelaciones, a la Suprema y al Tribunal Constitucional, que resolvieron contra lo que pedía esta pareja. Ellos recurrieron a una corte internacional, llama al Gobierno y al lobby gay, luego los lleva a firmar acuerdos a través de ministros. Así, se faculta al Gobierno para cambiar conductas de algunos ministerios a favor del lobby gay y, generar opinión pública -con fondos públicos-, para resolver una causa que debería ser resuelta en el Parlamento. Al contrario, se lleva a los parlamentarios a votar o firmar acuerdos con tribunales que no tienen jerarquía jurídica en nuestros países.



_ ¿ Cómo ve esas reformas?

Yo he sido siempre defensor de la vida, de la familia constituida en torno a una pareja de hombre y mujer, así como de las libertades de educación y de culto. Lo que uno ve en estos tribunales internacionales es que aún sin tener mayoría en los países, llegan a acuerdos con gobiernos que son transitorios.



_ ¿Cómo creen que influirán en la OEA?

Es una declaración que será sobre la independencia y la autodeterminación de los pueblos en asuntos vinculados con la vida, la familia y la libertad religiosa.