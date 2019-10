Paro médico en La Paz y El Alto este jueves

El personal de salud del sector público de La Paz y El Alto anunció un paro de 24 horas para el jueves con el funcionamiento exclusivo del servicio de emergencias.



El director del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que 2 mil trabajadores no percibieron la totalidad de sus salarios en diciembre y solo se les pagó el 30% o 50% correspondiente a los sueldos básicos.



"Hemos convocado a un paro este jueves desde las cero horas, solo habrá atención en emergencias. No ha habido cancelación en su totalidad del mes de diciembre. Hemos esperado hasta el 15 de enero, nos han pedido prórroga hasta el 20 y hasta hoy no nos han pagado", sostuvo Larrea en conferencia de prensa.



Los profesionales dieron de plazo hasta este miércoles por la tarde al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para que les cancelen lo adeudado. En caso de que suceda, dijo, levantarán las medidas de presión.



Si no les pagan los salarios hasta el viernes, el Colegio Médico anticipó que desde el próximo lunes entrarían a paro indefinido.