Asamblea acepta la propuesta del TSE sobre pregunta del referendo

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por dos tercios de voto, con mayoría oficialista, la pregunta planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el referéndum de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025.



Tras cinco horas de debate, en el que el oficialismo y la oposición, expusieron diversos argumentos a propósito del planteamiento realizado por las autoridades electorales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió pedir "suficiente discusión" y optó por aceptar la propuesta del TSE.



El diputado Manuel Canelas, del MAS dijo que la pregunta modificada por el TSE "no es más clara que la original", pero que en el fondo no iba en contra del proyecto de ley de reforma constitucional. Argumento bajo el cual el oficialismo decidió apoyar la nueva redacción de la pregunta y enviarla a control al Tribunal Constitucional Plurinacional.



Al igual que sucedió en anteriores sesiones, la oposición enfocó sus críticas en la supuesta ilegalidad que significa abrir la Constitución para tocar el tema de la reelección. La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, aseguró que solo una Asamblea Constituyente puede hacer esta modificación, lo que fue rechazado por los legisladores del MAS.



La palabra del vicepresidente



El vicepresidente del Estado y presidente nato de de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, poco antes de realizarse la sesión, ya había anticipado que el legislativo aprobará la propuesta enviada por el TSE.



"Hemos hecho una pregunta muy bien formulada, muy clara. Lo importante era la claridad de la pregunta, defendemos nuestra pregunta tal como fue elaborada. Pero para no generar susceptibilidades con ningún Órgano del Estado, consideramos que lo más conveniente es aceptar la propuesta que viene del Órgano Electoral a pesar que ha perdido claridad", señaló el segundo mandatario en puertas del Palacio de Gobierno, según señala ANF.



El segundo mandatario reveló que tras reuniones sostenidas con los jefes de las diferentes bancadas, se coincidió que lo más conveniente era respetar la pregunta del referéndum, tal como llegó del OEP, a pesar que la Asamblea como máximo Órgano de la democracia tiene la potestad de proponer modificaciones.



La pregunta



La pregunta aprobada por el TSE y que será enviada al Tribunal Constitucional señala: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?".



Tras la pregunta se añade esta información: "Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025".