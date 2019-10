Los 'jefes de jefes' llegan dispuestos a todo

Cualquiera podría pensar que por sus más de 40 años de trayectoria musical, con más de 55 álbumes y millones de copias vendidas, su participación en 16 películas y sus múltiples premios Grammy"s los "Jefes de Jefes" "no pisan el suelo" o se las dan divos, pero es todo lo contrario. En Los Tigres del Norte solo se encuentra sencillez, cordialidad y entrega total a sus seguidores.



"Ellos piden y nosotros cumplimos", dice Jorge Hernández, uno de los cinco "jefes" que gentilmente accedió a una tertulia relámpago con los usuarios de EL DEBER, vía Facebook Live. Mientras la fanaticada, que mañana coreará a voz en cuello los corridos de uno de los grupos de la música norteña más conocido de México, les enviaba saludos y preguntas por la red social, los artistas contaban su primera experiencia en Santa Cruz, hace seis años. "Nos llovió", dicen, pero el aguacero no suspendió el concierto.



Ahora vienen, como cada vez que se suben a un escenario, dispuestos a darlo todo. No se guardarán nada. Los que asistan al campo deportivo cantarán junto a sus artistas desde "Camelia la tejana", "La banda del carro rojo", "La reina del sur", "La muerte del soplón"y, por supuesto, "El jefe de jefes", además de los últimos éxitos de Los Tigres del Norte, que hicieron un paréntesis en su participación como "coaches", junto a Alejandro Sanz, Gloria Trevi y JBalvin, en La Voz de México para su gira musical.



En la charla digital los mexicanos hablaron de todo, hasta sobre su relación con "La reina del sur", la actriz Kate del Castillo, cuyo nombre ocupó titulares en la prensa de todo el mundo, a fin de 2015 y principios de 2016, tras revelarse su relación con uno de los narcos más famosos, Joaquín "El Chapo Guzmán Loera.



Te invitamos a ver la conversación con los "Jefes de Jefes": Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, además de Óscar Lara: ,